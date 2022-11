Iona Fyve bringt schottischen Folk in den Reimlinger Kulturstadl

Plus Im Kulturstadl Reimlingen spielt das schottische Iona Fyve Trio auf und erzählt in den Liedern von der Liebe, der Natur – und der Eigenständigkeit Schottlands.

"Scottish Folk" wurde geboten in Reimlingen, und der Kulturstadl war vollgepackt, kein Stuhl, der noch freigeblieben wäre. Es wurde ein sehr entspannter, gelassener, fröhlicher und bisweilen auch besinnlicher Abend, und verantwortlich dafür war das Iona Fyve Trio. Gleich im ersten Lied wurde klar, dass es sich hier eher um einfühlsam vorgetragene Balladen handeln sollte. Schottische Frohnatur-Kneipenlieder, die zum rhythmischen Aufschlagen der Whiskygläser auf die Tischplatte animieren, waren weniger zu erwarten.