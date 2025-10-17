Jazz im Kulturstadl

Das Publikum im Kulturstadel war nach der Zugabe begeistert: „Ein Konzert, das unter die Haut geht – so viel Hingabe und Können erlebt man selten“. Das Matthias Bublath-Quartett präsentierte einen Abend voller Klangmagie und improvisatorischer Kunst. Mit Matthias Bublath am Piano, Max Grosch an der Violine, Peter Cudek am Bass und Valentin Renner am Schlagzeug bot das Quartett ein Programm, das das Publikum in seinen Bann zog.

In dieser Besetzung präsentierte das Quartett einen Abend voller musikalischer Höhepunkte. Besonders der Dialog zwischen Bublath und Grosch war beeindruckend: Zwei Meister ihres Faches, die sich mit Leichtigkeit zwischen zarten, fast kammermusikalischen Passagen über kraftvolle, rhythmisch komplexe Improvisationen bis hin zur Urgewalt des tosenden New Yorker Lebens bewegten. Besonders waren die improvisatorischen Passagen, in denen das Quartett seine ganze spontane Kreativität entfaltete. Die Musiker zeigten sich bestens aufeinander eingespielt und boten ein Programm, in dem neben Standards viele Eigenkompositionen Bublaths gespielt wurden.

Rund um das Konzert konnten die Besucher die Werke der Künstler Heiner Hildebrand, Sebastian Wolf und Alexander Wachtel besichtigen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Diese Kombination aus Musik und bildender Kunst verleiht dem Kulturstadl seinen besonderen Charme und macht jeden Besuch zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Diese Ausstellung ist in den nächsten Monaten sonntags von 14 bis 18 bei freiem Eintritt geöffnet. Wer das Quartett verpasst hat, kann sich auf weitere Konzerte im Kulturstadel freuen. Aktuelle Termine sind auf der Website www.kulturforum-noerdlingen.de zu finden:

