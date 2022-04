Jazz-Konzert: Vano Bamberger und Band im Reimlinger Kulturstadl

Plus Im Reimlinger Kulturstadl sind Vano Bamberger und Band zu Gast. Über ein hinreißendes Konzert mit viel Bauchgefühl und Können.

Dreimal Gitarre, dreimal schnell, eine wunderbare Geige und ein virtuoser Bass waren die Zutaten für einen unvergesslichen Jazz-abend ganz im Stil des legendären Django Reinhardt: Vano Bamberger & Band verzauberten mit Sinti Swing, Guitar Valse und Jazz Balladen den Kulturstadl in Reimlingen und entfachten ein musikalisches Feuerwerk ganz in der Tradition des genialen Reinhardt.