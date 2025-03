Klasse2000-Auszeichnung für die Grundschule Reimlingen

Um sie dabei zu unterstützen, beteiligt sich die Grundschule Reimlingen seit nunmehr 6 Jahren am Gesundheitsprogramm Klasse2000. Dieses Engagement wurde jetzt mit dem KLARO-Siegel 2025 ausgezeichnet. Das deutschlandweite Programm Klasse2000 begleitet die Kinder von Klasse 1 bis 4, begeistert sie für das Thema Gesundheit und stärkt sie in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung. Spielerisch und mit interessanten Materialien erfahren die Kinder, wie wichtig es ist, gesund zu essen, sich regelmäßig zu bewegen und zu entspannen, Freunde zu haben sowie Probleme und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Mittlerweile beteiligen sich alle Klassen der Schule. Deshalb wurde die Schule heuer bereits zum 4. Mal mit dem KLARO-Siegel ausgezeichnet. Im Rahmen einer kleinen Feier, bei der auch die Projektpaten, die Gesundheitsförderin Andrea Krebes, alle Klassen mit ihren Lehrerinnen und natürlich auch viele „Klaros“ anwesend waren, wurde das KLARO-Siegel übergeben. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung“, freute sich Rektorin Annette Herreiner. „Gesundheitsförderung ist an unserer Schule ein zentrales Thema, für das wir uns gerne engagieren.“ Klasse2000 wird durch Patenschaften finanziert. Der Dank der Schulleiterin galt daher besonders Alexander Mugrauer von der EYPro Mugrauer & Schnele GmbH, Sebastian Böhme von der „Fit for life GmbH“ und Sven Gaudernack vom Lionsclub Nördlingen, die die Patenschaften für die einzelnen Klassen übernommen haben und die Lernmaterialien finanzieren. Auch die Kinder dankten ihren Paten für die Unterstützung mit dem schwungvoll vorgetragenen Klaro-Lied, einem Bewegungsspiel sowie selbstgebastelten Geschenken.

