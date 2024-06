Kulturetage platzt aus allen Nähten: Neue Ausstellung in Reimlingen

Eine große Ausstellung von Uta Kimling-Greno ist nun im Reimlinger Schloss zu sehen. In ihren Bildern verarbeitet sie auch die Corona-Jahre.

Schon anlässlich ihres 70. Geburtstages hat die Künstlerin Uta Kimling-Greno eine umfassende Retrospektive ihres Schaffens im Reimlinger Schloss gezeigt. Jetzt, zehn Jahre danach, war es ihr Wunsch, Auszüge ihres seit damals geschaffenen Werkes zeigen zu dürfen.

„Ich danke vor allem Ulla Hennerfeind, die für die Kulturetage verantwortlich ist, für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen und ihre Unterstützung meines Vorhabens“, sagt Uta Kimling Greno. Denn die barocken Räumlichkeiten mit den reichen Stuckornamenten stellen, ihrer Ansicht nach, eine ganz spezielle Symbiose zu ihrer Malerei dar. Sie präsentiert in üppiger Vielfalt, welche die gesamte Kulturetage für sich einnimmt, Werke in Öl auf Leinwand, Aquarelle und Zeichnungen. Sie selbst sagt dazu: „Verständlich sind die Themen Wald, Truthähne und Parco Bomarzo, dagegen skurril und bizarr die Themen „Steine der Via Flaminia“, Mutanten, Lavanten und „Oliva Xylella fastidiosa.“

Kimling-Greno setzt sich in ihren Bildern mit der Corona-Zeit auseinander

Die Zyklen „Mutanten“ und „Lavanten“ sind während der Corona-Jahre entstanden und zeigen die Auseinandersetzung der Künstlerin mit der Realität dieser schwierigen Zeit, die sich auf beklemmende, aber auch ironische Weise in ihren Aquarellen und Ölbildern niederschlug. „Dieser Schaffensprozess hat mir“, sagt Uta Kimling Greno, „wie schon oft in meinem Leben, den notwendigen Freiraum eröffnet, meinen Ängsten zu begegnen, sie zu verarbeiten und daraus Kraft zu schöpfen.“ Die Orte ihrer Inspiration waren das Dorf Alpach in Tirol, der Hochschwarzwald, der Bannwal Karlsruhe/Ettlingen, der Stadtwald in Donauwörth, die Insel Lanzarote, Sizilien, der Park Bomarzo nahe Rom, die Stadt Fano und der Süden von Apulien. Entstanden ist ein im besten Sinn fabelhaftes Werk von großer Kraft und Intensität. In einem geradezu furiosen Umgang mit den gestalterischen Mitteln von Farbe, Form, Komposition und Bildraum zu Papier gebracht.

Der Bildhauer Prof. Thomas Duttenhoefer, der bei der Vernissage am Samstag, 1. Juni, um 15 Uhr die Laudatio halten wird, meint zu Uta Kimling Grenos Werken: „Ihr expressiver Realismus lässt uns sehen, lässt uns teilhaben, uns nachdenken über Form und Inhalt, über Schönheit und deren Gefährdung.“ Denn die Künstlerin zeigt nicht nur die mystische Schönheit von Bäumen oder profanen Dingen wie Pflastersteinen, sondern nimmt die Betrachter auch mit in ihre Ängste oder zeigt die Zerbrechlichkeit der Natur anhand der sterblichen Überreste einstmals blühender Olivenbäume Apuliens. Uta Kimling Greno lässt die Besucher aber nicht allein mit ihrer Kunst, ihre begleitenden Texte lassen Interessierte teilhaben an ihren Gedanken und Intentionen im Augenblick der Entstehung. Die Ausstellung in der Kulturetage des Schloss Reimlingen – vom Sonntag, 2. Juni bis Sonntag, 9. Juni – ist sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, von Montag bis Samstag 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Lesen Sie dazu auch