„Maloom“ begeistert das Publikum im Reimlinger Kulturstadl

Plus Das Quintett "Maloom" zeigt eine Bandbreite seines Könnens in Reimlingen. Wie Sängerin Eva Ahoulou die Zuhörerinnen und Zuhörer unterhielt.

„Gotta be happy“ heißt das neue Programm des Soul-Jazz-Modern-Gospel-Quintetts „Maloom“ um die Sängerin Eva Ahoulou. Und happy gemacht haben die fünf Ausnahmemusiker das Publikum im restlos ausverkauften Reimlinger Kulturstadl vom ersten Ton an.

Mit „Heads of Time“, gleich dem ersten Stück, zeigte die Band, wo es lang gehen sollte an diesem „Music-Soulfood-Abend“: Beste Unterhaltung, getragen von den namhaften Jazzgrößen Süddeutschland. Darunter etwa Pianist Jan Eschke, der sein elektrisches Klavier wahlweise vom Konzertflügel zur John-Lord-Gedächtnis-Hammondorgel oder zum Vibraphon machte. Oder Gitarrist Michael Vochezer, der mit faszinierenden Gitarrensoli, ob akustisch oder elektrisch, glänzte.