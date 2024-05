Zwei Motorradfahrer verletzen sich bei Stürzen

Zwei Fahrer stürzen am Wochenende im Ries, einer muss im Krankenhaus behandelt werden.

Zwei Unfälle mit Motorradfahrern hat die Polizei am Samstag aufgenommen. In Reimlingen fuhr gegen 16.45 Uhr ein 74-Jähriger mit seinem Motorrad von der Ausburger Straße aus Nördlingen kommend auf B25 in Fahrtrichtung Donauwörth ein. In der Einfahrtschleife streifte der Fußraster laut Polizeibericht die Fahrbahn, woraufhin der Motorradfahrer stürzte. Mit leichten Verletzungen musste er im Krankenhaus behandelt werden. Am Motorrad war nur ein geringer Schaden entstanden.

Kurz vor 17.30 Uhr kam ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer auf der Staatsstraße zwischen Mönchsdeggingen und Untermagerbein in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte ebenfalls und verletzte sich hierbei leicht. (AZ)