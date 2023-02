Verkehrsunfälle in Reimlingen und Möttingen

Zu zwei Verkehrsunfällen ist es am Freitag in Reimlingen und Möttingen gekommen. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von 3100 Euro.

Zu einem Verkehrsunfall mit 2000 Euro Sachschaden ist es am Freitagabend bei Reimlingen gekommen.

Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug am Freitagabend, gegen 22 Uhr, auf der Ortsverbindungsstraße von Reimlingen kommend in Richtung Balgheim. Nach Angaben der Polizei verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenausgang einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw.

Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich im angrenzenden Acker. Er kam dann auf dem Dach zum Stehen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer in Möttingen

Mit seinem Pkw hat ein 66-Jähriger am Freitagvormittag, um 10.50 Uhr, die Straße "Im Mitteldorf" in Richtung "Romantische Straße" in Möttingen befahren.

Im Einmündungsbereich übersah er einen von rechts kommenden 64-jähriger Fahrrad-Fahrer, der verbotswidrig auf dem linken Radweg gefahren ist. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden in Höhe von 1100 Euro entstanden ist.

Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Radfahrer zu Boden, blieb jedoch unverletzt.