Mopedfahrerin stößt bei Reimlingen gegen Straßenpfosten und stürzt

Eine 16-jährige Mopedfahrerin ist am Sonntagabend bei einem Unfall bei Reimlingen gestürzt. Gegen 19.45 Uhr fuhr sie von der B25 in Richtung Reimlingen ab. Dabei kam sie nach Angaben der Polizei aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Straßenpfosten. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. (AZ)

