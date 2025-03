Neue Praxis im Ries: Kinderärztin und Allgemeinmediziner unter einem Dach

Bei der Neugestaltung des ehemaligen Klosterareals der Marianhiller Missionare in Reimlingen ist ein weiterer Meilenstein erreicht: In den Räumen, in denen früher der Heilpraktiker Wolfgang Hainz tätig war, wird eine Familienpraxis eröffnen. Das Besondere: Mit Sarah Haag und Dr. Felix Haag kommen gleich zwei neue Arztsitze in der Region. Sarah Haag ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, ihr Ehemann Facharzt für Allgemeinmedizin.

