Nid de Poul spielt im Reimlinger Kulturstadel

Plus Französische Sommerklänge zum Träumen: Das Nördlinger Kulturforum organisiert ein Konzert mit den großartigen Musikern. Mit einem Gassenhauer wird der Abend beendet.

Nid de Poul heißt in Frankreich das Hühnernest, wahlweise ist damit aber auch das Schlagloch in der Straße gemeint. Und das Schlagloch wiederum steht als Synonym für die Öffnung der Gipsy-Gitarre. Kürzlich dürfte eine neue Interpretation hinzugekommen sein. Die gleichnamige Kombo schlug nämlich im Nördlinger Rieskrater, genauer gesagt, im Reimlinger Kulturstadel ein. Ein unterhaltsamer Abend, voller Chansons, Gipsyswing und Musettewalzern erwartete die wiederum zahlreichen Gäste.

Ohne viel Federlesens geben die vier Musiker ihr Entrée. Mit einem Lied über vergangene Zeiten beginnt der Abend: "Une chanson de temps passé." Das französische Kunstlied, neu vertont von Bassist Jürgen Dorn, greift die traurigen Gedanken des Dichters Louis Aragon bei der Flucht vor den heranrückenden Deutschen im Zweiten Weltkrieg auf. Über eine Brücke rettet er sich über die Loire. Schwere Kost, die mit einer wunderbaren Leichtigkeit präsentiert wird, wie dies vielleicht nur im Französischen möglich ist. Heiterer war da schon das zweite Lied: Das ebenfalls von Dorn stammende Kinderlied "Le Pingouin" erzählt von einem dieser ungelenken Laufvögel, der in vielen Dingen nicht perfekt ist, aber dennoch trotzig sein Lied singt.