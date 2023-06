Reimlingen

Pläne für Reimlinger Klosterareal umfassen Nahversorger und Wohnraum

Plus Das Kloster der Mariannhiller Missionare wird umfangreich umgebaut. Auch ein Pflegeheim ist vorgesehen. So sieht die Zukunft des Quartiers aus.

In Reimlingen entsteht ein neues Quartier auf dem Klostergelände St. Josef der Mariannhiller Missionare. Das Immobilienunternehmen Weik aus Westhausen (Ostalbkreis) hat Ende März dem Orden das 2,3 Hektar große Gelände abgekauft und möchte es in Kooperation mit der Gemeinde entwickeln. Ein Lebensmittelladen soll dort zum 3. Oktober eröffnen. Außerdem sollen 30 bis 40 Mietwohnungen für Jung und Alt im Bestand gebaut werden, ein Pflegedienst soll angesiedelt werden und die Dorfvereine könnten Gemeinschaftsräume erhalten. Das Klostergebäude solle mit seinem architektonischen Charakter bei allen geplanten Baumaßnahmen erhalten bleiben und weiterentwickelt werden, betont Firmenchef Maximilian Weik im RN-Gespräch.

Der Lebensmittelladen soll in der alten Gärtnerei des Klosters entstehen und von der Bäckerei Gruber aus Maihingen betrieben werden. Es solle ein kleiner Vollsortimenter werden, erläutert Weik, in dem neben frischen Backwaren auch frische abgepackte Wurst- und Fleischwaren aus der Region angeboten werden. Das Besondere an dem Laden: Man werde dort 24/7 einkaufen können, da er fast ohne Verkaufspersonal auskomme. Dieses werde nur zu bestimmten Zeiten anwesend sein, zu allen anderen Zeiten benötigten Kunden eine elektronische Kundenkarte. Mit der Karte lasse sich die Eingangstür öffnen, an einer elektronischen Kasse bezahlten die Kunden ihren Einkauf dann selbst.

