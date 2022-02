Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Radunfall wird eine Jugendliche bei Reimlingen schwer verletzt. Wie es dazu kam.

Bei Reimlingen sind in der Nacht auf Samstag zwei Jugendliche vom Rad gestürzt. Den Polizeiangaben zufolge fuhren die zwei 15- und 16-jährigen Jugendlichen um 23.45 Uhr gemeinsam auf einem Fahrrad von Schmähingen Richtung Reimlingen. Auf Grund der abschüssigen Fahrbahn und der starken Windböen kamen sie ins Schleudern und stürzten auf die Fahrbahn. Die 15-jährige Jugendliche wurde beim Sturz schwer verletzt und in die Uniklinik Augsburg gebracht. Die 16-Jährige wurde mit Schürfwunden ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Der entstandene Schaden am Rad soll sich auf 1.000 Euro belaufen. (pm)

