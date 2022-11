Randalierer in Reimlingen unterwegs

Unbekannte haben in Reimlingen ein Ortsschild verbogen und ein Auto beschädigt.

Bislang unbekannte Personen haben zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, in der Schmähinger Straße in Reimlingen randaliert. Wie die Polizei berichtet, verteilten die Täter zunächst den Inhalt eines Mülleimers über die Fahrbahn, verbogen das Ortsschild in Richtung Schmähingen, traten mehrere Verkehrsschilder um und traten gegen den linken Außenspiegel eines geparkten blauen Pkw Opel.

Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat und den Tätern und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)