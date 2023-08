Rat gibt Startschuss für Wohnungs-Großprojekt in Reimlingen

Plus Auf dem Klostergelände sollen in den kommenden Jahren Wohnungen und ein Lebensmittelladen entstehen. Nicht alle Räte sind überzeugt vom Projekt.

Der Gemeinderat Reimlingen hat den Startschuss für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das umstrittene neue Quartier auf dem Klostergelände Sankt Josef der Mariannhiller Missionare gegeben. Vier Ratsmitglieder votierten dagegen. Bürgermeister Jürgen Leberle sprach von einem bedeutenden Beitrag zur innerörtlichen Entwicklung der Kommune. Wie berichtet, sollen auf dem Gelände neben einer Reihe von Wohnungen ein Pflegedienst, Gemeinschaftsräume für örtliche Vereine sowie ein Lebensmittelladen entstehen.

Joost Godts vom gleichnamigen Planungsbüro aus Kirchheim stellte dem Gremium die geänderten Planungen vor, die vorwiegend auf die Wünsche und Anregungen der Gemeinderatsmitglieder zurückgehen. Durch die Anpassungen sei der Bauherr in seinen ursprünglichen Überlegungen „extrem“ eingeschränkt worden, sagte Godts. Er trage sie jedoch mit, um zu einem einvernehmlichen Miteinander mit der Kommune beizutragen. Als Beispiele für das Entgegenkommen nannte Godts, dass keine weiteren Flächen auf dem Areal versiegelt würden, die nicht schon versiegelt seien. Außerdem werde der Straßenraum nicht weniger und eine Tiefgarage sorge für eine geringere Stellplatzzahl an der Oberfläche. Großzügig seien darüber hinaus die Abstände der neuen Wohnhäuser zueinander. Während im angrenzenden Baugebiet die Abstände sechs bis zehn Meter betragen würden, seien es auf dem Klostergelände „luftige“ 60 Meter. Außerdem werde „mehr Grün“ angelegt, als derzeit vorhanden sei, unterstrich Godts.