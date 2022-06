Neues Baugebiet: Regenwasser für die Toilettenspülung nutzen?

Plus In Reimlingen entsteht derzeit ein Baugebiet, bei dem die Bauplätze mit Regenwasserzisternen ausgestattet werden. Im Gemeinderat wurde nun über eine Vorschrift diskutiert.

Trinkbares Leitungswasser ist ein kostbares Gut. Der Klimawandel - mit längeren Hitzeperioden und wenig Niederschlag - hat sich auch im Ries bei der Wasserversorgung längst bemerkbar gemacht, wie nicht nur die Bayerische Rieswasserversorgung berichtet. Im Gemeinderat Reimlingen ist nun ein Ansatz zum Einsparen von Leitungswasser diskutiert worden. Konkret ging es darum, ob die Gemeinde für das Baugebiet "Fürschwelle 2" die Vorschrift aufstellen soll, Regenwasser für die Toilettenspülung zu verwenden.