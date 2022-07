Reimlingen hat einen neuen Standort für seinen Bauhof gefunden

Plus Reimlingen nutzt für die Errichtung des neuen Bauhofs mit dem Klärwerksgelände eine bereits bebaute Fläche. Wann das Projekt umgesetzt werden soll.

Der Reimlinger Gemeinderat hat einen neuen Standort für den Bauhof gefunden: Das Gremium beschloss, dass der Bauhof auf das Klärwerksgelände verlagert und auf den dortigen früheren Regenrückhaltebecken eine Halle errichtet werden soll. Die Becken müssen hierfür aber umgebaut werden.