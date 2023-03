Wofür die Gemeinde Reimlingen in diesem Jahr ihr Geld ausgibt

Plus Bei der Beratung zum Haushalt in Reimlingen zeigt sich, dass sich die LED-Straßenbeleuchtung bezahlt macht. Erhoffte Zuschüsse bleiben aber aus – das hat Folgen.

Die Gemeinde Reimlingen investiert auch in diesem Jahr viel Geld. Das wurde im Rahmen der Beratungen im Gemeinderat über den Haushaltsplan für 2023 deutlich. Weil erhoffte Zuschüsse aber wohl nicht kommen, muss die Gemeinde Kredite im mittleren sechsstelligen Bereich aufnehmen.