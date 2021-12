Reimlingen

Reimlingen möchte keine 100.000 Euro in Mini-Radweg investieren

Plus Im Reimlingen wird über einen Radweg gesprochen, der über eine kleine Ecke der Gemeinde läuft. Beteiligen möchte sich die Kommune nur unter drei Bedingungen.

Von Lisa Gilz

Mit den Worten "Das könnte jetzt etwas länger dauern" kündigte Jürgen Leberle das Thema in der Gemeinderatssitzung an. Der Bürgermeister war darauf vorbereitet, dass die Diskussion um den Radweg am Bauabschnitt vier der B25-Erweiterung nicht einfach würde. Die Unterführung, die an der Kreuzung zwischen B25 und DON7 gebaut werden soll, beinhaltet auch den Radweg, der an dieser Stelle verläuft. Ein Kreistagsbeschluss besagt, dass sich Kommunen, auf deren Gebiet die Radwege verlaufen, an den Mehrkosten beteiligen müssen. Auch dann, wenn es sich um eine Landes- oder Kreisstraße handelt.

