Reimlingen statt Tokio: Renommiertes Ensemble spielt Morricones Filmmusik

Plus Das Ensemble Duomo spielt im Reimlinger Konzertstadl große Filmmusik – doch der Bandleader reagiert auch einmal unwirsch auf das Publikum.

Antje Hartmann vom Kulturforum Nördlingen versprach in ihrer kurzen Begrüßungsrede den Zuhörern im ausverkauften Reimlinger Konzertstadl einen romantischen Abend mit einem der weltweit renommiertesten Kammermusik-Ensemble und den Kompositionen von Ennio Morricone. Und sie fügte ein Zitat von Morricone hinzu, das sich im Verlauf des Konzertes bewahrheiten sollte: "Filmmusik braucht Raum, um sich entfalten zu können. Der Film muss der Musik Zeit geben, um sich zu entwickeln."

Das Mailänder Ensemble um seinen Impresario und Gitarristen Roberto Porroni feierte auf zahlreichen Tourneen rund um die Welt große Erfolge und nur mit Hilfe der Raiffeisen-Volksbank Ries wurde es möglich, die fünf Musiker, allesamt erfahrene Solisten, die sonst bei Vivaldi, Haydn & Co. zu Hause sind, für den intimen Rahmen des Konzertstadls zu gewinnen. Als einzigartige Formation renommierter Solisten arbeitet das Ensemble sonst mit Stars wie José Carreras und Lorin Maazel zusammen und gastierte auf internationalen Festivals, wie etwa in Tokio, Kyoto oder Buenos Aires.