Reimlingen weiht seinen neuen Brunnen mit einer großer Feier ein

Plus Der Reimlinger Ehrenbürger Leonhard Dunstheimer stiftet einen Brunnen im Schlosspark. Wieso es vor Ort ein großes Aufgebot gibt und ein Gast aus Wien anreist.

Bürgermeister Jürgen Leberle gab ein wenig Einblick in die Zeit vor ein paar Jahren, als Leonhard Dunstheimer 2018 zum Ehrenbürger Reimlingens ernannt worden war: Dunstheimer hatte damals signalisiert, dass er sich, gemeinsam mit seiner Ehefrau Viktoria, erkenntlich zeigen wollte. Leberle sagte, er habe mit vielem gerechnet, "mit einer Einladung, einem Gemälde oder vielleicht einer Parkbank; aber einen ganzen Brunnen samt Bronzeskulptur des heiligen Georg – da mussten wir erst mal schlucken". Jener Brunnen ist am Sonntag feierlich eingeweiht worden.

Bislang gab es schon einen schlichten Brunnen im Park, direkt gegenüber dem Schloss. Von dort reicht der Blick ins Ries. Leberle schildert: "Wir haben es damals gespürt, trotz der ganzen Auszeichnungen, die Sie bereits erhalten haben, welche Bedeutung gerade diese Auszeichnung, die Ernennung zum Ehrenbürger Ihrer Heimatgemeinde, für Sie hat." Daher hatte Dunstheimer dann nach einiger Überlegung den Entschluss gefasst, der Gemeinde einen Brunnen zu spenden.