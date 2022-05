Reimlingen

Reimlingen will 2022 fast fünf Millionen Euro investieren

Plus Ein Großteil der Investitionssumme entfällt in Reimlingen auf die Straßensanierung. Ob fünf Millionen Euro investiert werden, hängt auch vom Kindergarten ab.

Von Dominik Durner

Der Haushalt ist verabschiedet: Die Gemeinde Reimlingen will 2022 fast fünf Millionen Euro investieren. Bürgermeister Jürgen Leberle und der Gemeinderat stimmten am Donnerstagabend im Schloss einstimmig für den Entwurf, der bereits in den vergangenen Sitzungen vorbesprochen wurde. Wie erwartet, entfällt ein Großteil der Investitionssumme auf die Sanierung von Straßen. Ein Baugebiet wird aber wohl auch sehr teuer. Außerdem war erneut der katholische Kindergarten St. Georg Thema.

