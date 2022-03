Reimlinger Radweg: Warum aus einer Million Euro Kosten nun weniger wird

Plus Reimlingen soll sich an den Kosten eines Radwegs beteiligen, der nur mit 100 Metern entlang der Gemeindegrenze verläuft. Der Kreis darf nicht alles übernehmen.

Gerade einmal 100 Meter der DON7, die von Balgheim nach Grosselfingen führt, liegen auf Reimlinger Flur. Und ausgerechnet diese kreuzt die B25, die im Zuge des dreispurigen Ausbaus eine Unterführung erhalten soll. Im Zuge dieser Baumaßnahme forciert der Landkreis die Errichtung einer straßenbegleitenden Radwegunterführung unter der B25. Somit steht auch die Gemeinde Reimlingen vor der Entscheidung, ob sie sich an diesem Projekt beteiligt. Nach bisherigen Schätzungen soll die Maßnahme circa eine Million Euro kosten. Und die Gemeinde steht vor der Frage, ob sie sich daran beteiligen soll.