Reimlinger Rat hebt Grundsatzbeschluss zu Fotovoltaikanlagen auf

Plus Der Rat erweitert die Fläche, auf der Fotovoltaikanlagen errichtet werden können. Im Vorfeld geht es auch um mögliche Befangenheiten von Ratsmitgliedern.

Der Gemeinderat Reimlingen hat seinen Grundsatzbeschluss vom Juli 2021 bezüglich der Zulassung von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen auf eigener Flur erweitert. Bis dato galt, dass in einem 200 Meter breiten Korridor östlich der Bahnlinie Nördlingen-Möttingen Solaranlagen errichtet werden können. Künftig soll es möglich sein, zwischen der Bundesstraße 25 Richtung Nord-Ost bis zum Heutal PV-Anlagen aufzustellen.

Insgesamt umfasst das Areal 37 Hektar, bisher waren es 24. Dies entspricht fünf Prozent der Gesamtgemarkungsfläche der Kommune. Keine Mehrheit fand die Überlegung, auf eine räumliche Begrenzung ganz zu verzichten und auch in anderen Bereichen der Gemeindeflur, etwa Richtung Herkheim, Fotovoltaik zu erlauben.

Ebenfalls diskutiert wurde, Solarparks nur auf Böden unterhalb der durchschnittlichen Bonität von 62 zuzulassen. Diese Variante hatte Bürgermeister Jürgen Leberle favorisiert. Sie wurde aber mehrheitlich abgelehnt. Leberle hätte es nach eigener Aussage lieber gesehen, auf den „guten Böden“ keine Freiflächen-PV zuzulassen, damit diese Flächen von der Landwirtschaft weiterhin voll bewirtschaftet werden könnten. Würden die Grundstücke mit Solarpaneelen verbaut, sei dies nur eingeschränkt möglich.

Fotovolatik: Reimlinger Bürgermeister Jürgen Leberle ist enttäuscht

Entsprechend enttäuscht äußerte sich der Rathauschef nach der Sitzung gegenüber unserer Redaktion. Positiv wertete Leberle jedoch, dass es künftig zu keinem „Flickenteppich“ kommen werde, weil das zur Verfügung stehende Areal räumlich begrenzt sei. Leberle glaubt, dass die Akzeptanz für diese Art der Energiegewinnung innerhalb der Bevölkerung in zusammenhängenden Bereichen größer ist. Einig war sich der Gemeinderat, dass über Bauanträge für „Bürger-PV-Anlagen“ jeweils Einzelentscheidungen getroffen werden sollen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Der Abstimmung vorausgegangen waren einige Diskussionsrunden unter den Gemeinderäten, nicht zuletzt im Rahmen einer Klausurtagung. Dass es letztlich angesichts der unterschiedlichen Auffassungen und Interessen zu keiner einvernehmlichen Vorgehensweise gekommen ist, war damit wenig überraschend. Bürgermeister Leberle hatte nach eigenen Angaben im Vorfeld mit dem Landratsamt Donau-Ries mögliche Befangenheiten von Gemeinderatsmitgliedern besprochen, weil sechs Rätinnen und Räte direkt oder indirekt von dem Thema betroffen seien, entweder durch eigene Investitionen oder Verwandtschaftsverhältnisse zu Investoren. Die Kreisbehörde habe darin jedoch keine Probleme gesehen, so Leberle.

Reimlingen will viel in die Straßen investieren

Vor der intensiven Debatte über die regenerative Stromerzeugung hatte der Bürgermeister die Eckdaten des diesjährigen Haushalts vorgestellt, den der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung verabschieden will. Er umfasst im Investitionsteil knapp 1,9 Millionen Euro, wobei die Sanierungen verschiedener Straßenzüge im Ort den Löwenanteil ausmachen. So sind für den Heerweg, die Kapellenstraße, die Raiffeisenstraße sowie die Bergstraße 235.000 Euro eingestellt. Für den Grunderwerb stehen 150.000 Euro bereit. 98.000 Euro sind für die Verlegung von Leerrohren zum weiteren Breitbandausbau vorgesehen. Nach derzeitigem Stand müsste die Gemeinde zum Etatausgleich einen Kredit von 373.000 Euro aufnehmen, kündigte Leberle an. Würden nicht noch Zuschussmittel seitens des Staates ausstehen, hätte man vermutlich auf neue Schulden verzichten können.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit 2,7 Millionen Euro ab. Der Überschuss daraus in Höhe von 197.000 Euro fließt als Zuführungsrate an den Vermögensteil. Auf der Einnahmenseite gehören der Einkommensteueranteil mit 985.000 Euro, die Gewerbesteuer mit 400.000 Euro und die Schlüsselzuweisungen des Staates mit 286.000 Euro zu den größten Posten. Bei den Ausgaben schlagen üblicherweise die Kreisumlage (820.000 Euro) und die Personalkosten (322.000 Euro) am stärksten zu Buche.