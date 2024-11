Rieser Schulen erneut als „gute gesunde Schule“ ausgezeichnet

Kultusministerin Anna Stolz und Gesundheitsministerin Judith Gerlach zeichneten 320 Schulen als „gute gesunde Schule Bayern“ aus. Darunter waren erneut die Grundschulen Fremdingen und Reimlingen sowie die Mittelschule Wallerstein. „Die ausgezeichneten Schulen haben es auf bemerkenswerte Weise geschafft, Gesundheit in ihren Schulalltag zu integrieren. Wenn Gesundheit im Mittelpunkt steht, können wir eine Schule schaffen, die Kinder optimal auf die Zukunft vorbereitet“, so Kultusministerin Stolz. Auch Gesundheitsministerin Gerlach betonte: „Wer bereits in jungen Jahren den Wert eines gesunden Lebensstils erkennt, legt einen wichtigen Grundstein dafür, gesund zu bleiben!“ Um diese Auszeichnung zu erhalten, musste jede Schule zwei Gesundheitsprojekte durchführen. Die Grundschulen Fremdingen und Reimlingen legten neben zahlreichen Aktionen zur gesunden Ernährung und Bewegung einen Schwerpunkt auf eine „Erste Hilfe-Ausbildung“ in Zusammenarbeit mit dem BRK Nordschwaben. Damit verfügen alle Schüler sowie die Lehrkräfte der beiden Grundschulen über die erforderlichen Kenntnisse, um in Notfällen angemessen reagieren zu können. Ein weiterer Aspekt ist die gesundheitsförderliche Gestaltung der Schulumgebung. An der Grundschule Fremdingen wurde das Lehrerzimmer umgestaltet, so dass es auch für eine erholsame Pause genutzt werden kann. Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Reimlingen töpferten zahlreiche Tiere und Pflanzen, die nun die renovierte Mauer im Pausenhof schmücken und zu einer ansprechenden Schulumgebung beitragen. Die Mittelschule Wallerstein schulte die 5. Klasse mit dem „Pack ma‘s“-Projekt und installierte einen Klassenrat, um das Selbstbewusstsein und eine gewaltfreie Kommunikation zu stärken. Die Jahrgangsstufen 6 bis 9 werden gezielt in Alltagskompetenzen mit dem Programm „Fit für den Haushalt – Fit für das Leben“ geschult. Ein herzliches Dankeschön der beteiligten Schulen geht an alle externen Partner, die viele Projekte erst möglich gemacht haben.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.