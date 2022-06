Reimlingen

vor 18 Min.

Rosetti-Klaviermatineé mit Werken von Frederic Chopin im Reimlinger Schloss

Plus Pianist Sam Haywood spielt im Rahmen der Rosetti-Festtage im Reimlinger Schloss.

Von Ernst Mayer

Das Reimlinger Schloss ist schon seit Jahren ausersehen für Klavierkonzerte bei den Rosetti-Festtagen. Der in Australien geborenen Brite Sam Haywood spielte dort am Samstag vor zahlreichem, interessiertem Publikum. Er begann mit einem Rondo von Antonio Rosetti. Der nähere sich Joseph Haydn in gewisser Weise harmonisch und stelle ihn als unbekannten Komponisten in dem Konzert in eine Beziehung. Zweifellos war Haydn ein Vorbild, das maßgeblich auch die Entwicklung und Bedeutung des Klavierspiels beeinflusste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .