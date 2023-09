Tempo 172 statt erlaubter 100 auf der Bundesstraße 25 im Ries

Die Verkehrspolizei kontrolliert am Sonntag Verkehrsteilnehmer auf der B25 zwischen Nördlingen und Möttingen. 111 Anzeigen und acht Fahrverbote sind die Bilanz.

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hat am Sonntag auf der dreispurig ausgebauten Bundesstraße 25 zwischen Nördlingen und Möttingen eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrtrichtung Donauwörth durchgeführt. Im Messzeitraum von 10.40 Uhr bis 17.00 Uhr fuhren genau 2400 Fahrzeuge an der Messstelle auf Höhe Reimlingens vorbei. In dieser Zeit fielen nicht weniger als 216 Beanstandungen an, davon 105 Verwarnungen und 111 Anzeigen.

Raser auf der B25 zwischen Nördlingen und Möttingen angezeigt

Insgesamt gab es acht Fahrverbote und gemessene Höchstgeschwindigkeiten von 172, 162 und 160 Kilometer pro Stunde. Erlaubt ist Tempo 100. Die Messungen würden laut Polizei verdeutlichen, wie schnell auf dem Abschnitt gefahren werde. Auch die Beanstandungsquote von über zehn Prozent gebe zu denken, obwohl es sich überwiegend um Freizeit- und Ausflugsverkehr handeln würde. (AZ)

