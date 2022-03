Reimlingen

vor 18 Min.

Trio Sartori spielt zwischen Melancholie und exzentrischem Rhythmus

Plus Das Trio Sartori zeigt in Reimlingen eine große Bandbreite seines Könnens. Manche Klänge erinnern an weihnachtliche Hirtenmusik, andere an dämonischen Hexentanz.

Von Friedrich Wörlen

Im Reimlinger Kulturstadl fand das letzte Konzert der Reihe „Klassik im Ries“ statt, das vom Kulturforum in Kooperation mit der Raiffeisen Volksbank durchgeführt wurde. Nicht nur der Name des Trios Satori, sondern auch seine Besetzung mit Flöte (Annette Hartig), Violine (Dorothee Keller) und Harfe (Maria Stange, als Vertretung, da Martina Holler verhindert war, was zu Änderungen der ursprünglich vorgesehenen Vortragsfolge führte), versprach die Aussicht auf musikalische „Nischenprodukte“. Diese erwiesen sich allerdings als Kostbarkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen