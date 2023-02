Überraschende Klangvielfalt: Das Klarinettentrio Schmuck im Konzertstadl

Plus Eine Klarinette statt einer Geige oder einer Flöte: In Reimlingen überraschte und begeisterte das Ensemble das Publikum mit Klassik und Jazzharmonien.

Töne aus der „Zauberflöte“ erklingen im Konzertstadl des Kulturforums in Reimlingen, nicht Flötentöne, doch ähnlich zauberhaft wie diese. Dass sie genauso betörend sind, wissen die Künstler des Klarinettentrios Schmuck natürlich, darum wählen sie für die Einstimmung in ihr Konzert Mozarts märchenhafte Ouvertüre seiner berühmten Oper. Zwei virtuose Klarinetten zelebrieren die wundervollen Arien dieses Werkes, das seit seiner Entstehung bei Erwachsenen wie bei Kindern als Synonym für Oper gilt.