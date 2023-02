Uli Masuth begeistert das Publikum im Kulturstadl

Plus "Lügen und andere Wahrheiten" heißt das Programm von Uli Masuth. Im Kulturstadl in Reimlingen begeistert der Kabarettist mit hintersinnigen Pointen.

Wie ist es eigentlich um unsere Wahrheitsliebe bestellt? Glaubt man den Experten, dann lügen wir alle 25- bis 200-mal. Täglich! Doch wo hört die Wahrheit auf und wo fängt die Lüge an? Mit dieser spannenden Frage setzte sich der Kabarettist Uli Masuth auseinander, der auf Einladung des Kulturforums Nördlingen im gut gefüllten Kulturstadl Reimlingen gastierte.