Unfall auf der B25: Zusammenstoß trotz Ausweichmanövers

Beim Überqueren der B25 übersieht eine 16-Jährige im dreirädrigen Auto ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Zusammenstoß ist unausweichlich.

Auf der Bundesstraße 25 hat sich am Mittwoch zwischen Nördlingen und Möttingen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 16-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem dreirädrigen Pkw die Kreisstraße von Reimlingen in Richtung Grosselfingen. An der Kreuzung der Bundesstraße 25 übersah sie den vorfahrtsberechtigten 79-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Zusammenstoß konnte trotz eines Ausweichversuchs der 16-Jährigen nicht mehr vermieden werden. Zum Glück sei keiner der Unfallbeteiligten verletzt worden, so die Polizei weiter, die den Sachschaden auf 4000 Euro schätzt. (AZ)

