Unfall: Senior fährt auf der B25 bei Reimlingen auf die falsche Spur

Ein Senior hat die alte Auffahrspur auf die B25 noch im Gedächtnis: Beim Auffahren zieht er von der rechten auf die linke Fahrspur. Er kollidiert mit einem Auto.

Ein 77-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag von der Augsburger Straße kommend auf die B25 in Richtung Möttingen eingefahren. Die Polizei berichtet, dass er beim Einfahren die neue Verkehrsführung nicht beachtete, sondern die alte Auffahrspur noch im Gedächtnis hatte. Der Mann zog deshalb beim Auffahren von der rechten auf die linke Fahrspur. Auf dieser befand sich allerdings ein 33-jähriger Autofahrer, der keine Chance hatte, den Unfall zu vermeiden. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge brach bei dem Auto des 33-jährigen die Hinterachse und der komplette Dieseltank lief aus. Die Feuerwehr Reimlingen wurde zur Bindung der Betriebsstoffe und Absicherung der Unfallstelle alarmiert und rückte mit 15 Einsatzkräften an. Es mussten circa drei Kubikmeter Kies ausgetauscht werden.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An dem Auto des 77-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, am Auto des 33-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 10.000. (AZ)

