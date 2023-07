Wie sich Bürger künftig bei PV-Anlagen in Reimlingen einbringen könnten

Plus Im Gemeinderat werden zwei Konzepte für Bürger-Photovoltaikanlagen beraten. Außerdem entschied das Gremium über ein mögliches Geopark-Besucherzentrum vor Ort.

Der Gemeinderat Reimlingen hat in seiner vergangenen Sitzung über Bürger-Photovoltaikanlagen beraten: Im Zentrum standen zwei Modelle, die von der Firma Ingenia und von der EnBW ODR angeboten werden. Bürgermeister Jürgen Leberle stellte diese in Grundzügen vor. Wie sich die Modelle unterscheiden.

In dem Bürgerenergie-Modell von Ingenia gründen Reimlinger Bürger eine Genossenschaft, bauen selbst eine PV-Anlage auf, beispielsweise fünf Hektar und nutzen mit anderen Photovoltaikbetreibern in Reimlingen ein gemeinsames Umspannwerk. Für das Umspannwerk wird eine gemeinsame Infrastrukturgesellschaft gegründet, mit mehreren Anteilseignern: neben der Bürgerenergie-Genossenschaft wären dies Landwirte mit eigenen Grundstücken, die EnBW ODR und eine Betreibergesellschaft. Auch Photovoltaik-Betreiber aus Schmähingen könnten sich beteiligen.