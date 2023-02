Wie viel der Reimlinger Fläche soll für PV-Anlagen verwendet werden?

Plus Eigentlich hatte der Gemeinderat bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst. Seit dem Ukrainekrieg hätten sich aber die Bedingungen geändert, so der Bürgermeister.

Der Reimlinger Gemeinderat ist sich nicht einig, ob er seinen Grundsatzbeschluss vom Juli 2021 beibehalten oder anpassen soll. Darin geht es darum, wie viele Flächen die Kommune für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf eigener Flur künftig zulassen will. Bisher gilt, dass lediglich in einem 200 Meter breiten Korridor östlich der Bahnlinie Nördlingen-Möttingen Solaranlagen errichtet werden können. Das Areal umfasst 24 Hektar. Derzeit sind lediglich acht davon bebaut.