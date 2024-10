Wolfgang Lackerschmid und Stefanie Schlesinger: Ein Duo in perfekter Harmonie

Wolfgang Lackerschmid, seit Jahrzehnten ein Meister und Weltstar am Vibraphon, hat in der Sängerin Stefanie Schlesinger, mit der er inzwischen seit fast 25 Jahren verheiratet ist, eine ideale Duopartnerin gefunden. Dass sich da zwei Ausnahmemusiker gefunden haben, die sich auch nach wohl hunderten von Konzerten immer noch wie frisch Verliebte nach jedem gemeinsamen Song in die Augen sehen, spricht Bände. Und zeigt, dass Schlesinger/Lackerschmid ein kongeniales Duo bilden, obwohl beide eine Vielzahl eigener Projekte verfolgen. Am Samstag sind beide im Reimlinger Konzertstadel aufgetreten.

