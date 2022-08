Zeltlager: Unbekannte trennen Trinkwasserschlauch durch

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat in Reimlingen etwas Verdächtiges beobachtet?

Ein bislang unbekannter Täter hat bei einem Zeltlager in der Reimlinger Kapellenstraße, in der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 1 Uhr, einen Trinkwasserschlauch durchtrennt. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)