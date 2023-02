Zeugen werden nach Unfallflucht in Reimlingen gesucht

Zwischen Nördlingen und Reimlingen streifen sich zwei Autos an den Spiegeln. Zeugen und ein Unfallbeteiligter sollen sich bei der Polizei melden.

Nach einem Unfall mit Unfallflucht sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 18.35 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Nördlingen in Richtung Reimlingen. Zwei Pkw streiften sich mit den jeweils linken Außenspiegeln, so dass der Spiegel an einem blauen Pkw Opel Astra zerbrach. Der Unfallbeteiligte, sowie Zeugen zu diesem Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden. (AZ)