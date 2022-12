Zu spät abgeholt: Fahrgemeinschaft prügelt sich

Ein Mann holt seinen Mitfahrer zu spät ab und es kommt zu einem Streit. Sie fahren rechts ran und schlagen sich, berichtet die Polizei.

Ein Streit einer Fahrgemeinschaft in Reimlingen ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit eskaliert. Nachdem der Beifahrer zu spät abgeholt worden sei, kam es im Pkw zu einem Streit, wie es im Polizeibericht heißt. Anschließend fuhr der Fahrer rechts ran und die beiden Männer schlugen sich gegenseitig ins Gesicht. Anstatt in die Arbeit kamen beide mit einer blutigen Nase in das Krankenhaus nach Nördlingen, so die Beamten. (AZ)

