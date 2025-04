Reimlinger Schule wird erweitert: Dafür investiert die Gemeinde ihr Geld

Die Gemeinde Reimlingen legt seit Jahren großen Wert auf eine gute Ausstattung der örtlichen Grundschule und optimale Voraussetzungen für die Betreuung der Kinder in der bestehenden Kita. Deswegen hat in diesem Jahr der Haushalt, den der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig verabschiedet hat, auch seine Schwerpunkte in diesen beiden Bereichen. Rund eine Million Euro sind für die Schulerweiterung vorgesehen, in der Schüler aus Reimlingen, Herkheim und Schmähingen unterrichtet werden. Für die bereits begonnene Sanierung der Kita steht noch ein Restbetrag von 350.000 Euro zur Verfügung.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reimlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Leberle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis