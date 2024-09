Ein geparktes Auto ist am Samstag in Riesbürg gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei Aalen berichtet, war der Renault in der Straße Alte Bürg abgestellt und nicht ausreichend gesichert worden. Gegen 12.20 Uhr rollte das Auto etwa fünf Meter rückwärts und krachte gegen den Baum. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. (AZ)