Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall am Samstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 58-Jährige gegen 16.30 Uhr auf der Raiffeisenstraße in Deiningen auf einen geparkten Anhänger auf. Nach Angaben der Beamten war Unachtsamkeit der Grund. Der Radfahrer erlitt diverse Verletzungen am gesamten Körper und wurde ins Krankenhaus gebracht. (AZ)

