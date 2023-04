Auch in Nördlingen heißt es nun "Reparieren statt Wegwerfen"

In Nördlingen entsteht eine Werkstatt für Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Hilfe im Alltag. Tauschring, Café 50 Plus und Disco Fever – das ist dort zu finden.

Das Credo "Reparieren statt Wegwerfen" ist schon seit geraumer Zeit mehr als ein Trend, es steht als Synonym für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Seit dieser Woche kann man diesem Trend auch in Nördlingen folgen. In einem alten Werkstattgebäude hat der sich in Gründung befindliche Verein "Lebenswert Donau-Ries" unter der Leitung von Initiator Hans Peter Range das Reparatur-Café Nördlingen eingerichtet.

Am Stoffelsberg in Nördlingen gibt es ein Reparatur-Café

Entstanden ist die Idee aus der Nördlinger Tauschring-Bewegung, die lange nach einem Treffpunkt gesucht und jetzt im Stoffelsberg-Domizil eine Unterkunft gefunden hat. Denn das ist das Ziel des ehemaligen Elektromechaniker-Meisters Range: möglichst vielen Gruppen, die sich bisher nur in Provisorien treffen konnten, eine neue Heimat zu bieten. So wird es neben dem Tauschring (trifft sich jeden 1. Montag im Monat) und dem Reparatur-Café (jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr) ein "Café 50 Plus" für geselliges Beisammensein geben (Samstag 15 bis 17 Uhr) und jeden 1. Freitag im Monat "Disco Fever" für Menschen fortgeschrittenen Alters (19 Uhr).

Damit das alles unter einem Dach stattfinden kann, hat die Familie Range das etwas heruntergekommene Haus gemietet und mit viel Engagement, Eigeninitiative, Rigips und Gebrauchtmöbeln einen Treffpunkt mit dem bewusst etwas abgerockten Charme eines Jugendzentrums, wie ihn die Älteren noch aus ihrer Jugend kennen, geschaffen. Seine Zielgruppe trifft Hans P. Range damit auf jeden Fall, das wurde schon bei der Eröffnung klar: "Es soll eine Begegnungsstätte werden, die jeder nutzen kann, zum Beispiel auch für Feiern und Familienfeste."

Im Sommer soll nämlich auch der Platz vor der Werkstatt genutzt werden, dann mit schöner Aussicht über Nördlingen. Der Schwerpunkt allerdings wird auf den Reparatur-Café-Aktivitäten liegen. Bereits bei der Eröffnung kamen nicht wenige Gäste mit kleineren Problemen an Elektrogeräten oder Fahrrädern. Man kann seine "pflegebedürftigen" Geräte zwar nur abgeben, die bessere Lösung sähe Hans Range allerdings darin, selbst aktiv bei der Reparatur mitzuhelfen und dadurch sein Gerät noch mehr schätzen zu lernen.

Wer kann im Reparatur-Café in Nördlingen mithelfen?

Willkommen sind auch alle Techniker, die sich ehrenamtlich einbringen, Reparatur-Service bieten und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten an Interessierte weitergeben wollen. Nördlingens OB David Wittner zeigte sich bei der Eröffnung von Idee und Umsetzung angetan, genauso wie - unter anderen - die stellvertretende Landrätin Ursula Kneissl-Eder und Karin Brechenmacher vom Landratsamt Donau-Ries, bei der sich Hans Range ganz besonders für die Gründungs-Unterstützung bedankte. Nähere Infos und Termine unter www.lebenswert-donau-ries-ev.de, Telefonnummer 0171/4370714, oder direkt in der Werkstatt, Am Stoffelsberg 2B, Nördlingen.

