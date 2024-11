Gerettete Schleiereulen-Jungen dürfen bald zurück in die Freiheit

Die kleinen Schleiereulen-Jungen liegen dicht an dicht aneinandergekuschelt in einer Holzbox. Sie ist mit einem schwarzen Tuch verhängt und steht in einer Voliere. Die Kleinen mögen es dunkel und sie fühlen sich wohl in der Nische, wo sie sich zurückziehen können. Mehrere der sechs Eulenkinder waren ausgehungert, als Rebekka und Stefan Schwenniger die Jungen vor etwa zwei Wochen aus einem Schleiereulenkasten vom Dachgeschoss eines Beck’sche-Firmengebäudes in der Nördlinger Altstadt holten. Doch seitdem ist viel geschehen.

