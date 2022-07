Ries

06:30 Uhr

134 Jungstörche werden im Nördlinger Ries flügge

Plus Wegen der Trockenheit finden die Storcheneltern im Ries allerdings schwerer Nahrung. In diesen Orten gibt es am meisten Nachwuchs.

Von Helga Egetenmeier

Dieses Jahr gibt es 134 Jungstörche im Nördlinger Ries, hat Storchenexpertin Heidi Källner gezählt. Sie beobachtete, dass es in 17 der 19 Rieser Gemeinden mit Storchennestern der Nachwuchs geschafft hat, flügge zu werden. In Oettingen sind es in diesem Jahr 40 Horste, doch nur in einem Bruchteil davon gibt es auch Nachwuchs.

