Arbeitslosenquote im Ries bleibt bei 2,1 Prozent

Üblicherweise zeigt sich der Arbeitsmarkt im Frühjahr belebter, in diesem Jahr ist aber kein Anstieg zu bemerken. In welchem Bereich besonders Personal gesucht wird.

Die Agentur für Arbeit gibt in einer Pressemitteilung bekannt, wie die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt in der Region ist. Norbert Gehring, stellvertretender Geschäftsführer der Donauwörther Arbeitsagentur, schildert: „Von der saisonüblichen Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr bisher kaum etwas zu spüren. Die Arbeitslosigkeit ist exakt genauso hoch wie im April. Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sind aktuell 668 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,1 Prozent, wie bereits im April.“

Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit um 157 Personen oder 30,7 Prozent gestiegen. In erster Linie ursächlich dafür seien nach wie vor die ukrainischen Geflüchteten, die fast ausschließlich im Jobcenter Donau-Ries betreut würden. Im Rechtskreis SGB II (Geschäftsstellenbereich Nördlingen) sind insgesamt 133 oder 48 Prozent mehr Arbeitslose registriert als vor einem Jahr. Dagegen stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im Rechtskreis SGB III bei der Arbeitsagentur nur um 24 oder 10,3 Prozent.

Agentur für Arbeit sieht konjunkturelle Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt

„Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist recht robust und die Betriebe haben weiterhin einen hohen Personalbedarf. Dennoch deuten sich vor allem bei den Stellenzugängen auf Monatsbasis mit einem Rückgang von rund 33 Prozent erste Anzeichen einer konjunkturellen Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt an. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, werden wir in den nächsten Monaten sehr genau beobachten“, erläutert Gehring zur aktuellen Entwicklung.

Im Mai haben sich 192 Personen neu arbeitslos gemeldet. Davon kamen 77 aus einer Erwerbstätigkeit und 49 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Dagegen konnten 225 ihre Arbeitslosigkeit beenden. Davon nahmen 84 eine Beschäftigung auf und 55 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Von den 668 Arbeitslosen waren 258 (minus 21 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 410 (plus 21 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Donau-Ries (Geschäftsstellenbereich Nördlingen) gemeldet.

Beim Stellenmarkt gebe es folgende Situation: Im Mai wurden 74 neue Arbeitsstellen gemeldet, 37 weniger als im April. Im Vorjahresvergleich verzeichnet die Agentur ein Minus von elf Stellen. Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen seien aktuell 517 offene Stellen gemeldet, 20 weniger als im Vormonat und 78 weniger als vor einem Jahr.

Für welche Bereiche im Ries aktuell besonders gesucht wird

Gesucht werden aktuell Arbeitskräfte besonders in den Bereichen: Lager, Post- und Zustelldienste, Verkauf, Berufskraftfahrer, Büro und Sekretariat, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Vertrieb, Metallbearbeitung, Lebensmittelherstellung und Maschinen- und Anlagenführung.

Die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsmarkt liefen auf Hochtouren. Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2022 meldeten sich 772 Bewerber und Bewerberinnen, die eine Berufsausbildung anstreben. Von den Betrieben wurden im gleichen Zeitraum 1451 offene Ausbildungsstellen gemeldet. Im Mai standen 193 bisher unversorgte Ausbildungssuchende insgesamt 816 unbesetzten Ausbildungsstellen gegenüber. Rein rechnerisch entfallen damit auf einen Ausbildungssuchenden 4,2 Lehrstellen. (AZ)