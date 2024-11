Arbeitslosenquote im Ries sinkt auf 2,3 Prozent

Im Geschäftsstellenbereich Nördlingen ist die Arbeitslosigkeit im November gesunken. Aktuell sind 740 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat sind das 52 Personen oder 6,6 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,3 Prozent und liegt damit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als vor einem Monat und auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr, teilt die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung mit.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 343 Personen (39 Personen weniger als im Vormonat, aber 21 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 397 Arbeitslose registriert (13 Personen weniger als im Vormonat und 28 Personen weniger als im Vorjahr).

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 242 Personen arbeitslos. Davon kamen 98 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit und 51 aus einer Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme. 296 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 81 eine Erwerbstätigkeit auf und 76 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

90 neue Stellen bei Agentur für Arbeit im Ries für November gemeldet

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 90 Stellen wurden im November neu gemeldet (58 weniger als im Vormonat, 1 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in diesen Berufen bzw. Bereichen: Maschinen- und Anlagenführung, Elektrotechnik, Maschinenbau, Verkauf, Metallbearbeitung, Lagerwirtschaft, Berufskraftfahrer (Güterverkehr), Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik, Holz-, Möbel-, Innenausbau und Büro- und Sekretariatskräfte. Aktuell befanden sich im Stellenpool der Arbeitsagentur 621 Arbeitsangebote.

Im ganzen Landkreis Donau-Ries liegt die Arbeitslosenquote bei 2,6 Prozent. Norbert Gehring, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth berichtet zur aktuellen Entwicklung: „Glücklicherweise ist der Arbeitsmarkt in unserer Region trotz aller Herausforderungen immer noch recht robust. Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk unserer Arbeitsagentur ist mit 2,6 Prozent bundesweit immer noch die niedrigste.“ Weiter wird Gehring wie folgt zitiert: „Aufgrund der milden Witterung sind bisher kaum Arbeitslosmeldungen von den Außenberufen zu verzeichnen. Die Betriebe haben weiterhin einen hohen Bedarf an Personal – insbesondere an Fachkräften. Wir wollen arbeitsuchende Menschen rasch mit Betrieben zusammenführen. Zur Unterstützung bietet sich hier unter anderem betriebliche Probearbeit an, bei der sich Unternehmen und potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen und beschnuppern können. Das gegenseitige Erleben im Arbeitsumfeld ist oft der Türöffner in ein neues Arbeitsverhältnis.“ (AZ)