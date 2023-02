Auf diese Kreuzungen schaut die Polizei in diesem Jahr besonders

Im Ries gab es im vergangenen Jahr mehr Unfälle als im Vorjahr, wenn auch mit weniger Schwerverletzten. In einem Bereich liegt der Trend im Gegensatz zum Landkreis.

Die erfreuliche Statistik aus dem Jahr 2021 konnte nicht gehalten werden: Eine Person ist im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall im Ries gestorben, im Jahr zuvor hatte es das erste Mal seit Langem keinen einzigen tödlichen Unfall auf den Straßen gegeben. Die Zahl der Unfälle im Ries steigt aber, wie die Auswertung für 2022 zeigt. Zudem nimmt die Polizei einige weitere Gefahrenpunkte in den Blick.

Die Zahl der Unfälle im Gebiet der Polizeiinspektion Nördlingen ist im vergangenen Jahr auf 1615 gestiegen, im Vorjahr waren es noch 1495. Polizeichef Walter Beck hat keine belastbare Erklärung für den Anstieg, vermutet aber, dass nach den vergangenen Corona-Jahren wieder mehr Verkehr unterwegs ist. Eine Person starb bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2221. Insgesamt wurden 230 Personen verletzt, im Jahr zuvor waren es noch 217. Dafür aber sei die Zahl der Schwerverletzten zurückgegangen, von 56 im Jahr 2021 auf 47.

Deutlich weniger Unfälle hat die Polizei wegen überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit aufgenommen, nämlich 46 (73 im Jahr 2021). 23 Personen seien dabei verletzt worden. Beck möchte, dass sich dies weiter so entwickelt und kündigt an, dass die Polizei weiter Geschwindigkeitskontrollen an den entsprechenden Stellen durchführen wird.

E-Bike-Unfälle im Ries: Fahrer verletzen sich jedes Mal

Ein Trend der Vorjahre setzt sich weiter fort – die Zahl der Unfälle, an denen Zweiradfahrer beteiligt waren. Auf Motorrädern und Co. waren 40 Personen beteiligt, dabei wurden 35 Fahrer oder Beifahrer verletzt (fünf weniger als im Vorjahr). 67 Unfälle gab es mit Radfahrerinnen und Radfahrern (2021: 60), mit 57 Verletzten. Auch die E-Bike-Unfälle nehmen zu, 17 sind vier mehr als noch im Jahr zuvor. Jedes Mal verletzt sich dabei der Radler, dreimal sogar schwer.

Während auf den gesamten Landkreis gesehen die Zahl der Wildunfälle mit dem zweithöchsten verzeichneten Wert sehr hoch liegt, geht der Trend im Ries teilweise zurück: 403 Wildunfälle stehen 435 aus dem Vorjahr entgegen. "Es ist weiterhin auffällig, dass sich die Mehrzahl der Unfälle im Zentralries und damit im weniger bewaldeten Gebiet ereignete", so Walter Beck. Dafür nimmt aber die Zahl der Unfallfluchten zu, 263 Fälle (2021: 212) verzeichnen die Beamten. Ein Drittel davon konnte die Polizei aufklären.

Lesen Sie dazu auch

Nördlinger Beamten kontrollieren Alkohol- und Drogenkonsum

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei festgestellt, dass mehr als 250 Mal Personen während der Fahrt mit dem Handy telefonierten, 111 Menschen hatten den Sicherheitsgut nicht angelegt. In 75 Fällen bestand der Verdacht auf Drogenkonsum, 95 Mal waren die Fahrerinnen und Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs. 17 Mal gab es Unfälle aufgrund von Alkoholkonsum, drei mehr als im Vorjahr. Die Polizei will diese Bereiche auch in diesem Jahr verstärkt kontrollieren.

An einigen Kreuzungen im Ries haben sich in den vergangenen Jahren immer Unfälle ereignet: Wie schätzt die Polizei die Lage ein?

Da ist die Kreuzung der St2221/Don10 bei Alerheim, an der sich im vergangenen Jahr ein Unfall ereignete (zwei 2021). Laut Beck zeigen etwa die Sichtschutzzäune Wirkung. Solche wurden auch an den Kreuzungen der B466 bei Löpsingen installiert. Richtung Klosterzimmern gab es einen Unfall, Richtung Deiningen waren es zwei. 2021 verzeichnete die Polizei für beide Kreuzungen ebenfalls drei Unfälle.

Früher kam es am Heuweg/B25 manchmal zu Unfällen, seitdem die sogenannte Brezel errichtet und Ende vergangenen Jahres freigegeben wurde, gab es bislang noch keinen Vorfall. Zwei Auffahrunfälle gab es an der B29 bei Baldingen, hier entstand nur Sachschaden. Im Vorjahr gab es noch einen Unfall mit Verletzten. Einen Unfall (wie im Jahr zuvor) gab es an der Kreuzung Oskar-Mayer-Straße/Voltzstraße, Beck stuft diese Kreuzung eher als "unauffällig" ein.

Polizei nimmt Nördlinger B25-Kreuzungen ins Visier

Ganz im Gegensatz zum Kreisverkehr im Bereich Nürnberger Straße/Fritz-Hopf-Straße. Zwar ging die Zahl der Unfälle im Vergleich zu 2021 (sieben) etwas zurück auf vier, dennoch sieht Beck hier einen Unfallschwerpunkt. Der Rückgang "ist sicher auf die baulichen Änderungen und die modifizierte Beschilderung zurückzuführen", so der Polizeichef. Auffällig sei, dass sich die Unfälle meist in der Dämmerung oder nachts ereigneten – die Sicht werde aber als ausreichend eingestuft. Sowohl morgens als auch zu Feierabendzeiten sei dort das Verkehrsaufkommen hoch, meint Beck.

Zwei Bereiche im Norden Nördlingens an der B25 will die Polizei dieses Jahr in den Fokus nehmen: Einmal die Einmündung vom Kreisverkehr von der B466 kommend, hier ereigneten sich fünf Unfälle (2021: zwei). Dazu kommt die Ampel-Auffahrt zur B25 von der Emil-Eigner-Straße mit zwei Unfällen 2022 (einer 2021). Eine Erklärung für den Anstieg hat Beck nicht, es handle sich meist um Auffahrunfälle.

Dazu kommt die Kreuzung der DON9 bei Hürnheim mit der Verbindung nach Schmähingen. In den vergangenen Jahren habe es je einen Unfall mit Verletzten gegeben. Zwar wurde einseitig eine Geschwindigkeitsbegrenzung angebracht, die mache sich bislang aber nicht positiv bemerkbar, so Beck. Daher soll das Tempo in beide Richtungen reduziert werden, eine weitere Maßnahme seien Sichtschutzzäune.

