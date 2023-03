Auf Ehefrau eingestochen: Rieser wegen versuchten Mordes vor Gericht

Plus Ein Rieser soll versucht haben, mit einem Messer seine Frau zu töten. Er muss sich vor dem Landgericht verantworten. Mehrfach belästigte er die Frau laut Anklage.

Ein Klappmesser mit 8,7 Zentimetern Länge und einer Klingenbreite von 1,4 Zentimetern war es laut Anklage der Staatsanwaltschaft – damit soll ein Mann mindestens dreimal auf seine Ehefrau eingestochen haben, mit dem Ziel, sie umzubringen. Es ist nicht der einzige Vorwurf der Staatsanwaltschaft.