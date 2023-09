Auto und Verkehrsschild bei zwei Unfallfluchten angefahren

In Wechingen und Löpsingen fahren zwei Personen weiter, nachdem sie mit ihren Autos für Schaden gesorgt haben.

Zwei Unfallfluchten haben sich am Montag im Ries ereignet. In Wechingen parkte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug von 6.30 Uhr bis 17 Uhr in der Kreisstraße am rechten Fahrbahnrand. Dort wurde dieses nach Polizeiangaben von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Am geschädigten Pkw entstand eine Delle und ein Kratzer hinten links, der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Um 17.45 Uhr fuhr in Löpsingen ein weißer Transporter mit offener Pritsche von Wallerstein kommend in den Ortsteil. An der Fahrbahnverengung auf Höhe der Schule fuhr dieser über den Grünstreifen und touchierte dabei laut Polizeibericht das dortige Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Fahrer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, der rund 200 Euro beträgt. Zeugen können sich bei Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)