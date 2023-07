Rieswasserversorgung bittet um "vernünftigen Umgang mit Wasser"

Die Bayerische Rieswasserversorgung appelliert an die Verbraucher, sorgsam mit Wasser umzugehen. Gerade jetzt an den Sommertagen steige der Bedarf.

Die Bayerische Rieswasserversorgung appelliert an die Verbraucherinnen und Verbraucher und bittet sie, unnötigen Wasserverbrauch zu vermeiden. In einer Pressemitteilung weist Werkleiter Bernd Hauber ausdrücklich daraufhin, dass aktuell kein Grund zur Sorge bestehe. Dennoch bitte man um "einen vernünftigen Umgang mit Wasser, um auch auf längere Sicht eine gesicherte Versorgung zu gewährleisten".

Der diesjährige Sommer sei wieder ein extremer, heißt es in der Mitteilung: Man habe es mit hohen Temperaturen, Hitzerekorden und langanhaltenden Trockenzeiten zu tun. Bei großer Hitze steige der Bedarf der Haushalte um 40 bis 60 Prozent. Die Menschen bewässerten ihren Garten, duschten häufiger und immer mehr Haushalte besäßen Pools, die mit mehreren Tausend Litern Wasser befüllt werden. So umfasse ein durchschnittlicher Aufstellpool von 3,66 Metern Durchmesser ein Volumen von 6500 Litern. "Dies entspricht mehr als dem 50‑fachen Tagesbedarfs einer Person", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wasser sparen mit entsprechenden Armaturen

Um das Versorgungssystem zu entlasten, sei es sinnvoll, beispielsweise wassersparende Armaturen in Küche, Toilette und Bad einzusetzen, welche den Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent reduzierten. Zudem rät Werkleiter Hauber, die Dusche der Badewanne vorzuziehen. Denn zur Befüllung einer Badewanne werden 150 bis 170 Liter Wasser benötigt, für eine fünfminütige Dusche nur rund 70 Liter. Wasch- und Geschirrspülmaschinen sollten immer nur voll angeschaltet werden.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Gießen Sie Ihre Pflanzen nur, wenn es wirklich nötig ist, und verwenden Sie bevorzugt Regenwasser, das in Regentonnen oder Zisternen gesammelt wurde. Achten Sie auf die Bedarfsmengen der Pflanzen. Die benötigte Wassermenge ist unter anderem abhängig von Standort, Außentemperatur und Bodenbeschaffenheit." Die Rieswasserversorgung empfiehlt, morgens zu gießen, dann sei die Verdunstung am geringsten. "Zeigen Sie, dass Sie umweltbewusst denken und verzichten Sie auf die Rasenbewässerung. Ein während der Trockenzeit gelb gewordener Rasen erholt sich in der Regel wieder." Zudem solle man den Rasen nicht zu kurz und weniger häufig mähen: Ein längerer Rasen halte die Feuchtigkeit besser und vermindere damit den Bewässerungsbedarf.

Sorgsamer Umgang mit Wasser immer wichtiger

Die Bayerische Rieswasserversorgung habe durchaus Verständnis, dass - wenn der natürliche Niederschlag ausbleibt - der Rasen auf den Sportplätzen beregnet werden müsse, damit keine Trockenschäden entstünden. "Aber auch bei der Bewässerung von Sportplätzen ist sowohl auf eine fachgerechte Wasserversorgung als auch auf einen sparsamen Umgang mit Wasser zu achten. Hier sollten Überlegungen angestellt werden, ob sich Regenrückhaltebecken oder Zisternen realisieren lassen." All diese Maßnahmen gäben den Speichern Zeit, sich wieder zu füllen und die Trinkwasserversorgung zu sichern. "Denn die hat absolute Priorität. Der sorgsame Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser wird immer wichtiger", so die Pressemitteilung abschließend.

